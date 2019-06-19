وقال وليام بوردون محامي أسطورة كرة القدم الفرنسية قبيل الساعة الواحدة صباحا (23,00 ت غ) "هو لم يعد قيد الاحتجاز".

من جهة أخرى، أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن اجتماع فرنسا هو الذي منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر بدلا من الولايات المتحدة الأميركية.

وشارك في هذا الاجتماع وقتها كل من بلاتر، نيكولا ساركوزي، الرئيس السابق لفرنسا، ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، وأمير قطر المستقبلي.

وقال بلاتر، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس": "الأمر مفصل بالكامل، وهذا ما أقوله دائما"، في إشارة إلى ما ورد في كتابين نشرهما منذ رحيله عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف: "اتصل بي بلاتيني وقال إن الاتفاق الذي توصلنا إليه داخل اللجنة التنفيذية بالنسبة لاستضافة الولايات المتحدة الأميركية للمونديال سيواجه صعوبات في العمل".

وكان بلاتيني تم القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية لاستجوابه ضمن تحقيقات مزاعم الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 .