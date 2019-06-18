ولعب بيل أساسيا في خمس مباريات فقط، من آخر 11 مباراة خاضها ريال مدريد. ويبدو أن فرصه في الاحتفاظ بمكان ضمن تشكيلة الفريق في الموسم المقبل قد تأثرت بعد ضم المهاجم البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي.

وقام الفريق الملكي، مؤخرا، بضم هازارد إلى صفوفه مقابل 100 مليون يورو (112 مليون دولار)، فضلا عن البرازيلي رودريغو من سانتوس مقابل 45 مليون يورو.

ويمثل الأجر المرتفع الذي يتقاضاه بيل، والذي قدرته وسائل إعلام بريطانية بنحو 753 ألف دولار أسبوعيا، عقبة تقلص عدد الأندية القادرة على ضمه لصفوفها بشكل دائم.

لكن جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل استبعد احتمالات انتقاله معارا، وقال إن بيل سعيد بالبقاء في ريال مدريد.

وصرح بارنيت لقناة "سكاي سبورتس"، يوم الثلاثاء، "لا أعتقد أن بيل يرغب في الانتقال على سبيل الإعارة. يملك منزلا في إسبانيا ويقضي حياة طيبة فيها. أعتقد أنه ينتظر عرضا مميزا ليغادر صفوف الفريق. أما فكرة الإعارة فهي ليست مطروحة".

وتوج بيل البالغ من العمر 29 عاما بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادما من توتنهام هوتسبير في 2013، في صفقة قياسية في حينها بلغت 100 مليون يورو.

لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جانب جمهور ريال مدريد وفي وسائل إعلام إسبانية، الموسم الماضي، بعد أن أخفق في سد الفراغ الذي تركه انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وفشل ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري وأنهى الموسم في المركز الثالث متأخرا بفارق 19 نقطة عن برشلونة البطل.