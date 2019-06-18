ونشر الحسابان الرسميان لإشبيلية وفياريال صورا تضم اللاعب السنغالي إبراهيما سو، صاحب الموهبة والجسد الكبيرين.

وسجل سو 29 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وحظي بإعجاب المتابعين لكنه أثار الشكوك بأن يكون سنه الحقيقي أكثر من 12 عاما.

وانضم اللاعب الملقب بـ"إبرا" تيمنا بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إلى إشبيلية مطلع الموسم قادما من ملقة، ليبدأ رحلة تألق مع فريقه الجديد.

ووصف النادي الأندلسي لاعبه بأنه "بلا شك واحد من ألمع النجوم في البطولة حتى الآن"، في تلميح ضمني إلى عدم وجود تزوير في عمره، علما أنه أمر شائع في أوساط اللاعبين الأفارقة.