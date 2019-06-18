وخلال الأسابيع الماضية، ارتبط اسم نيمار (27 عاما) بقوة بالرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي، والعودة إلى "كامب نو" بعد موسمين من رحيله عنه، في أكبر صفقة عرفها تاريخ كرة القدم.

وقال المتحدث باسم برشلونة جوزيف فيفز في تصريحات صحفية، الاثنين، لدى سؤاله عن احتمالية ضم نيمار: "إنه شيء لن أتطرق له. هو لاعب في باريس سان جرمان حاليا ولا يجب أن نتحدث. لن نقول أي شيء حتى لا نقع في فخ".

وبعد سؤال آخر بشأن ما إذا كان نيمار "مرحبا به" في برشلونة، قدم فيفز إجابة دبلوماسية غير شافية.

وقال المتحدث باسم النادي: "نحن لا نترك الباب مفتوحا أو مغلقا. الحقائق معروفة ونحن لا نناقشها. إنه لاعب في باريس سان جرمان لذلك نحن لا نتحدث عن نيمار أو غيره".

ولعب نيمار لصالح برشلونة 4 مواسم، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015، لكنه رحل إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في صفقة قياسية.

ويغيب نيمار حاليا عن منتخب البرازيل الذي يشارك في بطولة "كوبا أميركا"، بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال مباراة ودية أمام قطر قبل أيام من انطلاق البطولة.