وعزز المنتخب الألماني صدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، ووجه إنذارًا شديد اللهجة إلى باقي منافسيه في البطولة فيما ودع منتخب جنوب أفريقيا البطولة صفر اليدين حيث مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وظل قابعًا في قاع المجموعة.

وحسم المنتخب الألماني المباراة تمامًا في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلتها ميلاني ليوبولز وسارة دابريتز وألكسندرا بوب في الدقائق 14 و29 و40 .

وفي الشوط الثاني، أضافت لينا ماغول الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 58 .

وكان المنتخب الألماني ضمن التأهل للدور الثاني قبل المباراة ولكنه كان بحاجة إلى التعادل على الأقل لضمان صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة بين منتخبي إسبانيا والصين والتي أقيمت في نفس التوقيت.