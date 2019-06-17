وأوردت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية الاثنين أن النادي الإنجليزي "يتوقع أن يبقى بوغبا في صفوف الفريق هذا الصيف"، مشيرة الى أن النرويجي "أولي غونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، يرى في لاعب خط وسط فرنسا جزءا أساسيا من خططه في موسمه الأول الكامل في أولد ترافورد"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويأتي ذلك غداة تصريحات لبوغبا على هامش احتفال ترويجي في العاصمة اليابانية طوكيو، اعتبر فيها أن الوقت مناسب للبحث عن "تحد جديد في مكان آخر" بعيدا من فريق "الشياطين الحمر".

وكثرت الأنباء التي تربط بوغبا بالرحيل من مانشستر، بعد تصريحاته في طوكيو، خاصة مع فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتدرج بوغبا (26 عاما) في صفوف الفئات العمرية ليونايتد وانضم الى الفريق الأول مطلع عام 2012، وانتقل في صيف العام ذاته إلى يوفنتوس الإيطالي.

وعاد لاعب خط الوسط الى الفريق الإنجليزي في صيف 2016، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 105 ملايين يورو، جعلت منه حينها أغلى لاعب في العالم.

وكان زيدان الذي شرع في عملية إعادة بناء تحضيرا للموسم المقبل بعد حصيلة متواضعة محليا وقاريا في 2018-2019، قد أشاد في مارس ببوغبا، معتبرا أنه "لاعب مختلف. يقدم ما يستطيع لاعبون قليلون تقديمه على أرض الملعب. إنه قادر على القيام بكل شيء".

وجاء ما أدلى به زيدان بعد أيام من اعتبار بوغبا أن "ريال مدريد هو ناد يحلم الجميع باللعب في صفوفه، هو أحد أكبر الأندية في العالم"، متابعا "هو حلم لكل طفل، لكل لاعب كرة قدم".

وبحسب احصاءات الموقع الرسمي ليونايتد، خاض بوغبا 142 مع يونايتد، سجل خلالها 31 هدفا.