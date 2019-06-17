وكتب اللاعب مساء الأحد، عبر "ستوري إنستغرام" أو قصة قصيرة عبر الموقع الاجتماعي الشهير، كلمة واحدة أثارت اللغط بشأن مستقبله واقترابه من فريق ريال مدريد الإسباني، حيث كتب "قريبا".

وجاءت هذه الكلمة من مبابي بعد نحو ساعة من تصريحات نارية أطلقها رئيس نادي باريس سان جرمان، ناصر الخليفي، عبر مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أكد خلالها أن ناديه لن يقف على أحد، وأنه لن يقف في وجه أي لاعب يرغب في الرحيل ولا يريد البقاء في صفوف النادي.

وشهدت الفترة الماضية، وفقا لتقارير رياضية عالمية عدة اجتماعات بين والد مبابي، وخوسيه أنخيل سانشيز، مدير نادي ريال مدريد، من أجل الاتفاق على كافة البنود الخاصة بانتقال اللاعب إلى قلعة النادي الملكي.

وحتى الأن حسم ريال مدريد 5 صفقات، بضم اللاعبين البلجيكي إيدن هازارد والبرتغالي إيدير ميليتاو والصربي لوكا يوفيتش والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي رودريغو غويس.

ودخل مبابي (20 عاما)، والمتوج في صيف العام الماضي مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، في العديد من المشكلات مؤخرا مع مسؤولي ناديه والجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني توماس توخيل، بسبب ضياع لقب الحذاء الذهبي منه هذا الموسم لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني.

وأثار مبابي منذ فترة قلق جماهير نادي باريس سان جرمان، بعدما كشف عن أنه ربما يبدأ تجربة جديدة في مشواره الاحترافي، وقد يكون ذلك خارج الفريق الباريسي.