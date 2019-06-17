وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الزيارة هدفت للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلا عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.

وتفقد السيسي أعمال التطوير ورفع الكفاءة، التي تم تنفيذها في مجمع ستاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته، بما فيها المنشآت والتجهيزات بالإستاد، فضلا عن الخدمات والطرق المحيطة به.

وأشاد الرئيس المصري بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل منظومة العمل المعنية والجهات المسؤولة عن تطوير المرافق الرياضية والملاعب المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية.

وأعرب السيسي عن ثقته في أن البطولة ستمثل قوة دفع إيجابية للرياضة المصرية بشكلٍ عام على خلفية التطوير والتحديث الذي شمل البنية التحتية الرياضية في عدد من محافظات الجمهورية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية.