وتقدم منتخب باراغواي بهدافيه عبر أوسكار كاردوزو من ركلة جزاء بعد مرور 4 دقائق، وديرليس غونزاليز (56)، لكن المنتخب القطري بطل آسيا رد أولا بواسطة هدافه المعز علي (68) قبل أن يدرك له بوعلام خوخي التعادل (77).

وتضم التشكيلة القطرية غالبية اللاعبين، الذين توجوا أبطالا لكأس آسيا في الإمارات مطلع العام الحالي مثل القائد حسن الهيدوس (28 عاما)، وبوعلام خوخي (28 عاما)، والمعز علي (22 عاما) أفضل لاعب في كأس آسيا وهدافها (9 أهداف، وهو رقم قياسي)، وعبد الكريم حسن (25 عاما) أفضل لاعب في آسيا.

وكان المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ميسي سقط أمام كولومبيا بهدفين نظيفين ضمن هذه المجموعة.

وتصدرت كولومبيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من باراغواي وقطر ولاشيء للأرجنتين.

وتخوض قطر مباراتها المقبلة ضد كولومبيا في 19 الحالي، في حين تلتقي الأرجنتين مع باراغواي.