وقدم منتخب غينيا أداء قويا وصعبوا مهمة الفراعنة، الذين تحسن مستواهم في الشوط الثاني فور دخول صلاح ليشارك في آخر نصف ساعة.

وعانى الفراعنة من إهدار فرص سهلة لتسجيل الأهداف وكان الأداء البدني لغينيا اختبارا قويا لهم قبل أيام من مواجهة زيمبابوي، الجمعة، في افتتاح النسخة 32 من كأس أفريقيا.

وسجل منتخب مصر الهدف الأول في الدقيقة 11 إثر هجمة سريعة بدأت بتمريرة من محمد النني إلى عبدالله السعيد الذي لعب الكرة من لمسة واحدة لتصل إلى مروان محسن الذي سدد من مسافة بعيدة لتسكن الكرة الشباك.

واهتزت شباك مصر بهدف غيني في الدقيقة 63 سجله سوري كابا بعد استغلاله لتمريرة خاطئة للخلف من عمر جابر لينقض الأول على الكرة قبل باهر المحمدي ويسدد في الشباك.

وحاول صلاح إعادة الفراعنة للمقدمة من جديد بتسديدة من ركلة ركنية، لكن حارس غينيا تصدى للكرة في الدقيقة 67، وبعد ثوان انطلق نجم ليفربول في الجبهة اليمنى ومرر الكرة بينية إلى الأمام لينطلق أحمد علي محاولا مراوغة الحارس لكن باتت زاوية التسديد صعبة عليه فمرر الكرة عرضية لكن دفاع الضيوف أبعدها.

وتحسن الأداء الهجومي كثيرا لمصر بعد دخول أفضل لاعبي أفريقيا، الذي أزعج الدفاع الغيني وراوغ الحارس في الدقيقة 77 ثم سدد الكرة لترتطم بالقائم ثم ترتد لأحمد علي، الذي وضعها بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الثاني للفراعنة.

وكاد صلاح يسجل هدفا ثالثا لمصر لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 84 وبعد دقيقتين مرر كرة متقنة لعمر جابر الذي سدد في شباك غينيا مسجلا الهدف الثالث.