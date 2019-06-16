وبين كل الأخبار التي تشير لاقتراب برشلونة من التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، ظهر خبر آخر يربط بطل إسبانيا بلاعب مغمور في إنجلترا، وفقا لتقارير إنجليزية وإسبانية.

ووفقا لموقع "فوتبول إسبانيا"، فإن النادي الكتالوني يرغب بالتعاقد مع أصغر لاعب في "البريميرليغ"، وهو الإنجليزي هارفي إيليوت، الذي يلعب مع فولهام الهابط للدرجة الأولى الموسم الماضي.

وأصبح إيليوت أصغر لاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك مع فولهام في إحدى مباريات الدوري في مايو، عن عمر 16 عاما و30 يوما فقط.

ورفض إيليوت مؤخرا عقدا جديدا من فولهام، مما يعني أنه أصبح لاعبا حرا، بإمكانه الانتقال بالمجان هذا الصيف.

وأكدت الأنباء أن نادي ريد بول لايبزغ مهتم أيضا بالتعاقد مع إيليوت، الذي يعتبر من المواهب الإنجليزية المرتقبة على الساحة الكروية.