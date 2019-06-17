ويعد اللاعب الويلزي الذي يجني أسبوعيا ما يقارب الـ440 ألف دولار، غير مرغوبا فيه من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن النادي البافاري سيعرض على ريال مدريد ضم بيل لصفوفه على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وتأتي خطوة النادي الألماني لتدعيم صفوفه عقب رحيل نجميه الهولندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري.

ومما يرجح إمكانية رحيل بيل عن صفوف "الملكي"، نجاح النادي في التعاقد مع 4 لاعبين، في أول أيام فترة الانتقالات الصيفية، وهم البلجيكي إيدن هازارد، البرازيلي إيدير ميليتاو، والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلاند ميندي.

وتشير مصادر صحفية إلى أن مجلس إدارة الفريق الإسباني يسعى إلى تسريح بيل، الذي يجذب اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يتم بيعه مقابل 80 مليون يورو، بعد أن انضم للنادي بصيف 2013 قادما من توتنهام في صفقة بلغت قيمتها 101 مليون يورو.

ولعب بيل في 42 لقاء الموسم المنصرم، وسجل 14 هدفا، وتعرض لإصابات كثيرة خلال لعبه في صفوف "الميرينغي"، أجبرته على الغياب عن الملاعب لفترات طويلة.