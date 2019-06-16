وأعلن يوفنتوس على صفحته الرسمية التعاقد مع الإيطالي ساري في عقد يمتد لثلاثة أعوام، قادما من تشلسي الإنجليزي بعد موسم واحد فقط في إنجلترا.

وتولى ساري تدريب تشلسي قادما من نابولي في يوليو 2018 وقاده للمركز الثالث في الدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا، ثم حصد لقب الدوري الأوروبي بتغلبه 4-1 على غريمه المحلي أرسنال في النهائي في باكو.

ورغم أنه بقي من عقده مع تشلسي عام، مع خيار التمديد لعام ثالث، فإن ساري لم يشعر بالراحة للعيش والعمل في إنجلترا، كما أنه شعر بالإحباط لعدم وجود علاقة وثيقة مع صانعي القرار في الفريق الإنجليزي، كما أفادت "سكاي سبورتس".

وسيتولى ساري تدريب "السيدة العجوز" بعد 5 مواسم قاد فيها ماسيميليانو أليغري الفريق، نجح خلالها بتحقيق 5 ألقاب "سيريا آ"، بالإضافة للوصول للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا مرتين.