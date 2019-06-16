ففي حفل استقبال إيدين هازارد، الذي انتقل إلى ريال مدريد من تشلسي الإنجليزي، احتشد أكثر من 50 ألف شخص في ملعب سانتياغو برنابيو ليشاهدوا اللاعب البالغ من العمر 28 عاما وهو يرتدي زي الملكي ويقبل شعاره ويلتقط صور السيلفي مع الجماهير خلفه.

ولا شك أن الجماهير التي حضرت حفل اطلاق اللاعب البلجيكي في الملاعب الإسبانية يفوق ضعف عدد الحضور الذين حضروا إلى الملعب عندما انتقل النجم الويلزي غاريث بيل من توتنهام هوتسبر إلى ريال مدريد في العام 2013.

وبحسب الإحصائيات الرسمية لحضور حفل استقبال لاعب جديد في الأندية الأوروبية، يهيمن البرتغالي كريستيانو رونالدو على القمة بحضور قدر بين 75 و80 ألفا.

وكان رونالدو انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد عام 2009 بعد فترة بسيطة على انتقال اللاعب البرازيلي كاكا من ميلان إلى الفريق الملكي.

وحضر حفل استقبال كاكا حشد غفير من مشجعي ريال مدريد في ذلك العام، قدر بحوالي 55 ألف متفرج، احتشدوا في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو.

ثاني أكثر اللاعبين الذين حظوا باستقبال جماهيري كبير هو الأرجنتيني دييغو مارادونا عندما انتقل من برشلونة إلى نابولي الإيطالي.

وبلغ عدد الحشود التي حضرت حفل استقبال ماردونا عام 1984 حوالي 65 ألف متفرج، ولم يخيب النجم الأرجنتيني أملهم عندما حقق لهم مجموعة من البطولات المحلية والقارية.

أما ثالث أكثر اللاعبين استقبالا من قبل الجماهير فهو زلاتان إبراهيموفيتش عندما انتقل إلى برشلونة في العام 2009، وحضر جمهور يقدر بحوالي 60 ألف شخص ذلك الحفل.

وتلاه الحشد الذي أم ملعب كامب نو لحضور حفل استقبال البرازيلي نيمار، حيث حضره قرابة 57 ألف متفرج.