وجاء هدفا كولومبيا عن طريق البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86، ليحصد رفاق خاميس رودريغيز 3 نقاط وضعتهم في صدارة المجموعة الثانية، بينما تذيلت الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الأرجنتين فرض السيطرة على كولومبيا استحوذ البديل مارتينيز على الكرة ناحية اليسار وتوغل بسرعة ثم أطلق تسديدة رائعة من حافة المنطقة في الشباك في الدقيقة 71.

وضمن البديل دوفان زاباتا انتصار كولومبيا بعدما قابل تمريرة عرضية من جيفرسون ليرما وسدد من مدى قريب بقوة في الدقيقة 86.

وظهرت كولومبيا بشكل أفضل في الشوط الأول، لكن أداء الأرجنتين تطور كثيرا بعد مشاركة رودريغو دي بول بدلا من أنخيل دي ماريا في الشوط الثاني، وحصل القائد ليونيل ميسي على بعض المساحات لصناعة الخطورة وكان قريبا من التسجيل قبل الهدفين.