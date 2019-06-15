وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الأول في المسابقة القارية (حلت وصيفة في 2002) مشوارها ضد تنزانيا في 23 من يونيو الجاري بالقاهرة، لكن نجم ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على إنذارين في التصفيات.

وقال سيسيه قبل سفر فريقه من أليكانتي في إسبانيا إلى القاهرة "غيابه لن يزعجنا بأي شكل من الأشكال". تابع "بالطبع حضور ساديو مفيد لكن من دونه نبقى أقوياء".

وحصل ماني على إنذار في فوز السنغال على غينيا الإستوائية 1-0 في 17 نوفمبر 2018، ثم خلال الفوز على مدغشقر 2- 0 في 23 مارس 2019.

وهذه المرة الثالثة يشارك فيها ماني (27 عاما) في المسابقة القارية والثانية يغيب عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا.

وانضم ماني الخميس إلى معسكر فريقه في إسبانيا بعد حصوله على أيام راحة إضافية إثر تتويجه القاري مع ليفربول. ويتوقع أن يشارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات ضد الجزائر وكينيا.