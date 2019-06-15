وقالت صحيفة "توتوسبورت" الرياضية الإيطالية إن بوفون (41 عاما)، مطلوب بقوة في بورتو، ليكون بديلا للإسباني المخضرم إيكر كاسياس، الذي داهمته أزمة صحية مفاجئة قبل أسابيع، مما قد يحرمه من استكمال مسيرته.

وبحسب الصحيفة، فإن بورتو سيكون المحطة الأخيرة لبوفون، الذي خاض 25 مباراة مع باريس سان جرمان، بعد انتقاله إليه قادما من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

ولم يلمح "جيجي" إلى أنه قرر اعتزال كرة القدم، مما ترك الباب مفتوحا أمام التكهنات بشأن وجهته المقبلة.

ودافع بوفون عن ألوان "السيدة العجوز" منذ عام 2001، وتوج معه بلقب دوري الدرجة الأولى 9 مرات والدرجة الثانية مرة (هبط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب التلاعب بالنتائج)، والكأس 4 مرات.