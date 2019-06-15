وضم النادي الكتالوني اللاعب الفرنسي من إشبيلية الصيف الماضي، مقابل 35.9 مليون يورو.

وعندما انتقل لونغليه من نانسي إلى إشبيلية في صيف عام 2017، نص العقد الموقع بين الناديين على حصول الطرف الفرنسي على نسبة 12 بالمئة، من قيمة الانتقال التالي للاعب صاحب الـ12 عاما.

وتقدر هذه النسبة في صفقة انتقال لونغليه إلى برشلونة، بـ3.7 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يزعم نانسي إنه لم يستلمه من إشبيلية حتى الآن، بعد مرور عام على الصفقة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إشبيلية لم يدفع المبلغ المذكور لأن برشلونة ضم المدافع بتفعيل الشرط الجزائي الخاص به، لا بالتفاوض مع النادي الأندلسي.

يشار إلى أن نانسي بحاجة ماسة إلى الأموال، إذ أنه هبط إلى الدرجة الثالثة من الدوري الفرنسي بسبب أزمات مادية.