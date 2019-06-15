وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية، إنه "لا توجد حراسة على غرفة صلاح"، نجم ليفربول الإنجليزي، نافيا ما تردد في هذا الشأن.

وأضاف لهيطة لقناة "صدى البلد" المحلية أن "الترتيبات للمعسكر وللاعبين جميعا"، في إشارة إلى عدم وجود ترتيبات خاصة بصلاح.

وقبيل كأس العالم 2018، اندلعت أزمة بين الاتحاد المصري لكرة القدم وصلاح لعدة أسباب، أهمها السماح بدخول الزوار إلى غرفة اللاعب المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا.

وانضم اللاعب الأعسر إلى معسكر المنتخب، الأربعاء، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و9 يوليو المقبل.

ويخوض بطل أفريقيا 7 مرات، مباراة تجريبية أخيرة، الأحد، أمام غينيا، قبل أن يفتتح البطولة بلقاء زيمبابوي، الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر حقق فوزا غير مطمئن على تنزانيا، الخميس، بهدف نظيف، في تجربة أشرك خلالها المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري عددا كبيرا من اللاعبين، للوقوف على جاهزيتهم.