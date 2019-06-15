وحسب صحيفة "دي تليغراف" الهولندية، فإن صديقة لاعب أياكس أمستردام الهولندي زارت باريس مع والدتها للبحث عن منزل جديد، مما عزز التكهنات بشأن انتقال دي ليخت إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ويبدو أن بطل فرنسا يتصدر سباق الفرق الساعية لضم دي ليخت (19 عاما)، بعد جلسة جمعت مسؤولي النادي مع وكيل اللاعب مينو رايولا مؤخرا، وعرض "لا يُرفض" براتب سنوي يبلغ نحو 20 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قالت الجمعة، إن برشلونة يفقد الأمل في الحصول على خدمات اللاعب، حيث إنه لن يتمكن من رفع عرضه براتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو فقط.

ولفت دي ليخت (19 عاما) الأنظار بقوة خلال الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في تتويج أياكس بثنائية الدوري والكأس المحليين، فضلا عن بلوغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بطل إسبانيا يسعى إلى ضم دي ليخت، بعدما تعاقد بالفعل مع زميله في أياكس لاعب الارتكاز فرانكي دي يونغ، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى صفقات قوية لتعزيز خطي الدفاع والوسط.