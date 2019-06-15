وقالت الصحيفة إن عقد اللاعب الملقب باسم "ميسي اليابان" مع ناديه السابق طوكيو، انتهى في مطلع شهر يونيو الجاري، وبالتالي كان من حقه الرحيل مجانا.

ودفع ذلك إدارة النادي الإسباني إلى مفاوضة اللاعب مباشرة دون الرجوع إلى مسؤولي ناديه، الذين لا يمتلكون أي سلطة بعد انتهاء عقده.

ووقع كوبا، اللاعب السابق في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، عقدا يمتد لخمس سنوات مع الغريم التقليدي في إسبانيا، وسيتحصل على راتب سنوي يبلغ 1.2 مليون يورو.

وقال النادي الملكي، في بيان عبر موقعه على الإنترنت، الجمعة: "سيدعم تاكيفوسا كوبو صفوف الفريق الثاني (كاستيا) في الموسم المقبل".

وأضاف: "إنه لاعب موهوب بدرجة هائلة في مركز الوسط المهاجم، ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة".

وظهر كوبو (18 عاما)، الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام السلفادور، في وقت سابق هذا الشهر، بشكل مميز مع طوكيو متصدر الدوري الياباني.

ويوجد كوبو حاليا في البرازيل مع منتخب اليابان للمشاركة في "كوبا أميركا"، ويستعد لخوض أول مباراة ضد تشيلي، الاثنين.

ويجري ريال مدريد تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، تغييرات كبيرة بالفريق بعد الموسم الماضي المحبط عقب الفشل في التتويج بألقاب كبرى.

ويلتحق كوبو بصفقات جديدة أبرمها ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، ومن بينها صانع اللعب إيدن هازارد والمهاجم لوكا يوفيتش والمدافع فيرلان ميندي.