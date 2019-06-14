وتصدر منتخب السنغال تصنيف الأفارقة، حيث حل في المركز 22، فيما حل تونس في المركز 25، ثم المغرب 47، ومصر 58، والجزائر 68، وأخيرا موريتانيا في المركز 103.

وتنطلق البطولة في مصر يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، ويشارك بها للمرة الأولى 24 منتخبا.

وعلى الصعيد العالمي، حافظت بلجيكا على صدارتها أمام فرنسا بطلة العالم، فيما قفزت البرتغال مركزين وأصبحت خامسة بعد تتويجها في دوري الأمم الأوروبية.

وبعد فوزها على كازاخستان وأسكتلندا في تصفيات كأس أوروبا 2020، عززت بلجيكا تقدمها على المنتخب الأزرق، الذي عوض خسارته أمام تركيا صفر-2 بفوزه على أندورا المتواضعة 4-صفر.

واحتفظت البرازيل، التي تستهل الجمعة بطولة كوبا أميركا على أرضها، بالمركز الثالث، وإنجلترا بالرابع.

وكانت البرتغال الأبرز بين العشرة الأوائل مع تقدمها مركزين نحو الخامس، بعد فوزها في نهائي دوري الأمم على هولندا (1-صفر)، التي أصبحت في المركز الرابع عشر (+2).

وارتقت إسبانيا إلى المركز السابع (+2)، وألمانيا إلى الحادي عشر (+2)، وإيطاليا إلى الرابع عشر (+3)، فيما تصدرت إيران المنتخبات الآسيوية.

وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل كالتالي:

1- بلجيكا 1746 نقطة.

2- فرنسا 1718.

3- البرازيل 1681.

4- إنجلترا 1652.

5- البرتغال 1631 (+2).

6- كرواتيا 1625 (-1).

7- إسبانيا 1617 (+2).

8- أوروغواي 1615 (-2).

9- سويسرا 1605 (-1).

10- الدنمارك 1589.