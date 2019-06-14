وأشارت سكاي إيطاليا إلى أن الناديين لم يعلنا بعد التوصل لاتفاق لكن ساري، الذي قاد تشلسي للقب الدوري الأوروبي، سيوقع عقدا لثلاثة مواسم مع يوفنتوس.

ورحل المدرب ماسيميليانو أليغري عن يوفنتوس بنهاية الموسم ويرغب تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الحصول على تعويض نظير رحيل ساري قبل العام الأخير من عقده.

وأوضحت سكاي إيطاليا وبي.بي.سي أن الناديين اتفقا على حصول تشلسي على 5 ملايين جنيه إسترليني (6.34 مليون دولار) كتعويض وأن يوفنتوس ربما يعلن تعيين ساري في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وتولى ساري تدريب تشلسي قادما من نابولي في يوليو 2018 وقاده للمركز الثالث في الدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا ثم حصد لقب الدوري الأوروبي بتغلبه 4-1 على غريمه المحلي أرسنال في النهائي في باكو.