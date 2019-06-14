ونادت الجماهير المتواجدة بهتاف مثير "نريد مبابي"، في إشارة منهم إلى نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وكان هذا الهتاف هو بطل واقعة تقديم هازارد، حيث حثت الجماهير رئيس النادي الملكي على سرعة التحرك لضم الفرنسي الشاب في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعد اللاعب الفرنسي الشاب مبابي، أحد أبرز النجوم في العالم في الوقت الحالي، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في كأس العالم 2018، وكأس كوبا التي تقدم لأفضل لاعب شاب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" في حفل الكرة الذهبية.

وقدم ريال مدريد لاعبه الجديد لوسائل الإعلام وجماهير الفريق، مساء الخميس، في قاعة مؤتمرات ملعب الملكي، بالإضافة إلى نزوله إلى الملعب لأول مرة بقميص الريال.

وكان هازارد انتقل إلى فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من تشلسي الإنجليزي، بعقد يستمر لـ 5 أعوام حتى 2024.

وتقدر قيمة صفقة هازارد بحوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من المتغيرات، التي جعلت النجم البلجيكي هو الأغلى في تاريخ ريال مدريد.