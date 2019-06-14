وسجل القائد أحمد المحمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 برأسية جميلة بعد عرضية من الجهة اليسرى رفعها أحمد أيمن منصور.

وغاب عن تشكيلة المدرب المكسيكي، خافيير أغيري، أفضل لاعب في أفريقيا، محمد صلاح، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي.

وحصل صلاح مع محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، الذي خسر في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام تشلسي، على فترة راحة إضافية بعد انتهاء موسمهما القاري في وقت متأخر، وجلس صلاح على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وسيطر الفراعنة على أغلب فترات الشوط الأول بفضل فارق الإمكانات والخبرات فنيا وبدنيا، مقارنة بمنتخب تنزانيا العائد للمشاركة في بطولات أمم أفريقيا بعد غياب دام 39 عاما.

ولاحت للاعبي مصر عدة فرص خطرة وتحديدا الثلاثي أحمد علي ووليد سليمان وعمرو وردة، إلا أن تألق الحارس التنزاني، عيسى مانولا، وأمامه الدفاع المتكتل حال دون تسجيل أي هدف.

وأهدر منتخب مصر هدفا محققا حين سدد أحمد المحمدي من داخل منطقة الجزاء والمرمى الخالي من حارسه، أبعدها المدافع جاديل مايكل كاماجي من على خط المرمى إلى ركنية (45).

مع بداية الشوط الثاني، عدل أغيري طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 3-4-2-1، لزيادة الكثافة الهجومية في وسط الملعب ، وواصل مانولا التألق في الدفاع عن مرماه بتصديه لتسديدة عبدالله السعيد ثم رأسية وليد سليمان.

وأخيرا أسفر ضغط الفراعنة عن هدف الافتتاح في الدقيقة 64، حين نجح أحمد المحمدي في تحويل عرضية البديل أحمد أيمن منصور برأسية إلى يسار مانولا.

وفي الدقيقة 70 أنقذ الحارس البديل محمود عبد الرحيم "جنش" مرماه من هدف مؤكد للمنتخب التنزاني، بإبعاد الكرة قبل قدمي المهاجم ميوانا ساماتا المنفرد تماما بالمرمى، ثم تصدى لتسديدة ساماتا في الدقيقة 88 وأخرجها إلى ركنية بصعوبة.

وتحمل مصر الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في البطولة القارية (7)، وقد حلت وصيفة في مشاركتها الأخيرة أمام الكاميرون (1-2) في الغابون عام 2017.

وبعد خوضها مباراة ودية أخيرة ضد غينيا، تفتتح مصر مبارياتها أمام زيمبابوي يوم 21 يونيو في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.