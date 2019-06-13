ونشر حساب النادي الإسباني فيديو "سيلفي" للنجم البلجيكي وهو يرتدي القميص الأبيض لـريال مدريد للمرة الأولى، وخلفه حشود جماهير "الملكي"، التي وجه لهم الجناح الموهوب عبارة "أحبكم".

وحضر 50 ألف متفرج في استاد سانتياغو بيرنابيو لتحية النجم البلجيكي، الذي انتقل للنادي مقابل 100 مليون يورو.

وفي المؤتمر الصحفي، قال هازارد، إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز قابله في حفل جوائز بلندن، ونصحه بالانتقال لمدريد، مما أعطاه "شعورا جميلا لأن رئيس النادي يريده"، وساعد على اتخاذ قرار الانتقال، وفقا له.

وعن موضوع ركلات الجزاء، أكد هازارد أن قائد الفريق سيرجيو راموس ممتاز بتنفيذ ركلات الجزاء، ولكنه سيكون سعيدا إذا ما طلب منه تنفيذ ركلات الجزاء بالمباريات.

ولم يتم الكشف عن الرقم الذي سيرتديه هازارد مع الفريق، مع احتمالية ارتدائه الرقم 7، أو حتى الرقم 10 في حال تنازل عنه النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال هازارد مازحا: "طلبت من زميلي السابق في تشلسي، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، أن يسأل مواطنه مودريتش إن كان مستعدا للتخلي عن الرقم 10 في ريال مدريد".