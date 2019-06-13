وروجت صفحات على المواقع الاجتماعية أخبارا تفيد بأن نجم ليفربول طلب من مسؤولي المنتخب تخصيص غرفة له لوحده، مشيرة إلى أن الأمر يكشف "غرور اللاعب"، إلا أن مصادر من داخل المنتخب نفت هذه الأنباء نفيا قاطعا، وأوضحت أن "الأمر طبيعي".

وقال موقع "مصراوي" إن تواجد صلاح في غرفة بمفرده ليس طلبا منه، مضيفا "عدد لاعبي المنتخب فردي، 23 لاعبا، وكل لاعبين يجلسان في غرفة واحدة، وبما أن صلاح كان آخر الملتحقين بالمجموعة، فخصصت له غرفة لوحده".

ويخوض المنتخب المصري معسكرا في برج العرب استعدادا لمنافسات بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تحتضنها مصر، بعد أيام قليلة.

في المقابل، ذكر مصدر مسؤول بالجهاز الفني للمنتخب المصري لموقع "يلا كورة" أن "الأمر ليس لتمييز اللاعب عن زملائه، أو حتى طلبا شخصيا منه".

وكان "مو" تأخر في الالتحاق بالمنتخب، بسبب رغبته في الحصول على أكبر قدر من الراحة بعد موسم شاق خاضه مع فريقه ليفربول.

ويواجه منتخب "الفراعنة"، مساء اليوم الخميس، تنزانيا في مباراة ودية على أرضية ملعب برج العرب.

وتحتضن مصر "كان 2019" خلال الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو و19 يوليو 2019.