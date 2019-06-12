وأعلن ليون أن الظهير الأيسر فيرلان ميندي (24 عاما) وقع مع ريال مدريد مقابل 48 مليون يورو، معززا خط الدفاع لكتيبة زين الدين زيدان الموسم المقبل.

وسيصبح ميندي رابع صفقة يبرمها العملاق الإسباني للموسم الجديد بعد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، والمهاجم البلجيكي إيدن هازارد، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

وقد تعني صفقة انتقال ميندي قرب رحيل البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر المخضرم في النادي، والذي فقد مركزه الأساسي الموسم الماضي.

ومع قدوم ميندي، وتألق الظهير الإسباني الشاب سيرجيو ريغويلون، اكتمل العدد في مركز الظهير الأيسر، مما يعني أن انتقال مارسيلو من مدريد أصبح أمرا شبه حتمي.

وخاض ميندي 44 مباراة مع ليون الموسم الماضي بجميع المسابقات، وأدى تألقه لاستدعائه للمنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.