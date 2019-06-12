فقد قالت مجلة فوربس إن اللاعبين الثلاثة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار، تصدروا قائمة الرياضيين الأعلى دخلا لعام 2019.

وأوضحت المجلة أن ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، احتل المركز الأولى بوصفه الرياضي الأعلى دخلا في العالم لعام 2019، بعدما جمع 127 مليون دولار.

وأشارت إلى أن راتبه السنوي يبلغ 92 مليون دولار، فيما بلغ دخله من الرعاية وعقود التسويق حوالي 53 مليون دولار.

وحقق ميسي، الذي يحتل المركز الأول في اللائحة للمرة الأولى، هذا المبلغ في الفترة بين يونيو 2018 ويونيو 2019.

من جانبه، احتل كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي المركز الثاني بعد أن جمع خلال الفترة نفسها 109 ملايين دولار، منها 65 مليون دولار كراتب سنوي و44 مليون دولار من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وكان النجم البرتغالي الدولي قد احتل المركز الأول في هذه اللائحة سابقا، ليكون ميسي لاعب كرة القدم الثاني الذي يتصدرها.

واحتل البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي المركز الثالث وجمع 105 ملايين دولار.

وبحسب المجلة، فقد بلغ راتب نيمار السنوي 75 مليون دولار، فيما بلغ دخله من الرعاية وعقود التسويق حوالي 30 مليون دولار.

وتقدم اللاعبون الثلاثة على رياضيين آخرين مثل الملاكم المكسيكي سول "كانيلو" ألفاريز، الذي حل رابعا بدخل وصل إلى 94 مليون دولار، والمصنف الثالث عالميا بين محترفي كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، الذي احتل المركز الخامس بمبلغ وصل إلى 93.4 مليون دولار.