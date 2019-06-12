وبعد شوط أول سلبي، افتتح رجال المدرب جمال بلماضي التسجيل عن طريق المهاجم بغداد بونجاح المحترف في السد القطري، بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من يوسف بلايلي (68)، لكن لاعبي بوروندي سرعان ما عادلوا عن طريق فيستون عبد الرزاق بعد خروج خاطئ من الحارس رايس مبولحي (75).

وغاب عن المباراة لاعب وسط بريست الفرنسي هاريس بلقبلة الذي انتشر له شريط فيديو فاضح يظهر فيه الجزء الأسفل من ظهره، فيما كان زميله الحارس ألكسندر أوكيدجة يمارس لعبة إلكترونية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أن المدرب بلماضي استبعد بلقبلة (25 عاما) عن التشكيلة واستدعى بدلا منه محمد بن خماسة.

ووقعت الجزائر، المتوجة مرة واحدة في تاريخها عام 1990 على أرضها، في مجموعة ثالثة تضم كينيا والسنغال وتنزانيا.

ومن المقرر أن تلعب الجزائر ضد مالي، الأحد المقبل، قبل توجهها إلى مصر لخوض النهائيات القارية.