ويتأهب "أسود الأطلس" للمشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، ضمن المجموعة الرابعة التي تعد الأصعب في الدور الأول، وتضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

واستدعى المدرب إلى تشكيلته غالبية الأسماء التي شاركت في نهائيات مونديال روسيا 2018، حيث خرج المنتخب بصعوبة من دور المجموعات، لاسيما زياش الذي ساهم هذا الموسم في بلوغ فريقه أياكس أمستردام الهولندي، الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وحكيمي لاعب بوروسيا دورتمند وصيف بطل الدوري الألماني.

لكن التشكيلة المغربية خلت من مهاجم هيبي تشاينا فورتشن الصيني، أيوب الكعبي، الذي أدى دورا رئيسيا في مونديال روسيا، وضمت عبد الرزاق حمدالله الذي قدم موسما لافتا على صعيد الأهداف وساهم بشكل رئيسي في قيادة فريقه "النصر" إلى لقب الدوري السعودي.

واعتمد رونار على لاعب واحد من الدوري المحلي هو حارس مرمى الوداد البيضاوي أحمد رضى التكناوتي، الذي بلغ مع فريقه نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث أسود الأطلس عن لقبهم الثاني في البطولة بعد نسخة 1976 التي أقيمت في إثيوبيا، علما بأن رونار يبحث عن لقبه الشخصي الثالث بعدما توج مع زامبيا (2012) وساحل العاج (2015).

التشكيلة:

- حراسة المرمى: منير الكجوي "المحمدي" (ملقة الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضى التكناوتي (الوداد البيضاوي).

- الدفاع: مروان داكوستا (اتحاد جدة السعودي)، غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليز)، عبد الحميد يونس (رينس الفرنسي)، المهدي بنعطية (الدحيل القطري)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي).

- الوسط: كريم الأحمدي العروسي (اتحاد جدة)، يوسف أيت بناصر (سانت إتيان الفرنسي)، المهدي بوربيعة (ساسوولو الإيطالي)، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، نور الدين أمرابط (النصر السعودي).

- الهجوم: حكيم زياش (أياكس أمستردام)، يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني)، سفيان بوفال (سلتا فيغو الإسباني)، نبيل درار (فنربغشة التركي)، عبد الرازق حمدالله (النصر السعودي)، خالد بوطيب (الزمالك المصري)، أسامة إدريسي (إي زد آلكمار الهولندي).