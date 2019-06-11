وكثرت الأخبار التي تربط مانشستر يونايتد بالويلزي بيل مؤخرا، خاصة مع اقتراب رحيل اللاعب عن ريال مدريد الإسباني، بسبب الخلافات الكبيرة بينه وبين مدرب الفريق زين الدين زيدان.

وقال روني لوكالة "بي بي سي": "على المدرب أولي (غونار سولشاير) بناء الفريق، ولا أعتقد أن إحضار لاعب أو اثنين مقابل 100 مليون جنيه إسترليني سيساعد الفريق".



وأضاف: "بإمكانك إحضار لاعبين مثل رونالدو وميسي وبيل، لكنه سيكلفك 350 مليون جنيه إسترليني، وسيلعب معك عامين ثم لن تستطيع الاستثمار به مجددا، وعليك التخلي عن كل هذه الأموال التي أنفقتها".

واعتبرت وسائل الإعلام أن روني يقصد بيل في هذه التصريحات، لأنه اللاعب الأقرب للانضمام لمانشستر يونايتد، وفقا للأنباء الأخيرة.



ونصح روني الفريق، قائلا: "النادي (مانشستر يونايتد) عليه بالبناء باللاعبين الصغار.. أتصور أن الجماهير ستتفهم بأن النادي لن ينافس على الدوري الموسم المقبل".



ولعب روني 13 موسما مع "الشياطين الحمر"، حقق فيها جميع الألقاب المحلية والقارية، ما بين أعوام 2004 و2017، قبل انتقاله لإيفرتون الإنجليزي، ثم إلى دي سي يونايتد الأميركي، فريقه الحالي.