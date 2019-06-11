والقائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا التي تمثل "منتخب الفراعنة" في العرس الأفريقي الذي سينطلق في 21 يونيو المقبل في 4 مدن مصرية.

وقلص أغيري قائمة الـ25 لاعبا باستبعاد لاعبي سموحة الحارس محمد أبوجبل والمدافع أحمد أبو الفتوح ، بسبب افتقارهم للخبرة الأفريقية، وفقا لمصادر المصرية.



وكانت قرعة أمم أفريقيا 2019، قد أسفرت عن وقوع المنتخب المصري، في المجموعة الأولى، بجوار أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

ويستهل منتخب "الفراعنة" مشواره في رحلة البحث عن استعادة اللقب، بمواجهة زيمبابوي، يوم 21 يوينو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.



وهنا قائمة المنتخب المصري النهائية:



حراس مرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمد الشناوي (الأهلي).



مدافعون: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، أحمد أيمن منصور وعمر جابر (بيراميدز)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي أحمد "غزال " (فيرنس البرتغالي)، محمود علاء ومحمود حمدي "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي).



لاعبو وسط: وليد سليمان (الأهلي)، عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).



مهاجمون: أحمد علي كامل (المقاولون العرب)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).