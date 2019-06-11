وكان رئيس يوفنتوس ورابطة الأندية الأوروبية أندريا أنييلي، دافع الأسبوع الماضي عن التعديلات المقترحة، مؤكدا أنها تهدف لحماية الأندية الصغيرة من سطوة البطولات الخمس الكبرى للأندية.

وتم إجراء تصويت، الاثنين، من قبل رابطة الدوري الإيطالي في ما يخص نصا مشتركا معارضا للمشروع، فكان يوفنتوس المعترض الوحيد فيما امتنعت أندية روما، إنتر، ميلان وفيورنتينا عن التصويت، بحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".

وتقترح رابطة الأندية الأوروبية نظام مسابقات بمشاركة 128 ناديا موزعة على ثلاث بطولات (عوضا عن بطولتين حاليا) بغرض اعتمادها بدءا من العام 2024.

وبحسب الصيغة الجديدة، سيكون دوري الأبطال من 4 مجموعات من 8 فرق في الدور الأول، بدلا من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق، بحيث تتأهل الفرق الستة الأولى من كل مجموعة إلى النسخة المقبلة، بصرف النظر عن ترتيبها في بطولاتها الوطنية، مما قد يقلص بشكل كبير أهمية تلك البطولات.

ورأت الاندية الإيطالية الـ15 المعارضة أن خططا مماثلة قد تخفض 35 في المئة من إيرادات الدرجة الأولى.

ولا تلاقي التعديلات رواجا لدى بعض البطولات، خصوصا رابطة الدوري الإنجليزي التي عارضتها بالإجماع.

كما عارضت الإصلاحات سبعة أندية إسبانية، لم يكن العملاقان ريال مدريد وبرشلونة من بينها، إلى جانب أندية الدوري الألماني، فيما وقف 17 ناديا من الدرجة الأولى الفرنسية في وجه المشروع، وامتنع عن التصويت كل من باريس سان جرمان وليون ومرسيليا.

وستبحث رابطة الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوريات التي تضم مئات الأندية، التعديلات المقترحة في اجتماع يعقد في 11 سبتمبر.