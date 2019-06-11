وصرح توشيرو موتو، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن عضوًا واحدًا على الأقل من أعضاء المجلس التنفيذي أثار القضية خلال اجتماع.

وقال موتو وهو يتحدث من خلال مترجم "هناك دول وبعض المناطق في جميع أنحاء العالم خففت من قواعدها مؤخراً. للأسف، فإن تعاطي القنب يشكل انتهاكًا للقانون".

أضاف موتو أن هذه القضية ليست على الأجندة الرسمية للمجلس التنفيذي ولكن أحد الأعضاء أثارها.

"وكان تعليق العضو هو أنه من المهم أن نبلغ جميع المشاركين بأن تعاطي القنب محظور بموجب القانون في اليابان".

يشار إلى أن القنب من بين المواد المحظورة التي أدرجتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للرياضيين في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وقال موتو إن اليابان ستكون صارمة في تطبيق تدابير مكافحة المنشطات في الألعاب التي ستفتتح في يوليو المقبل.

تحظر اليابان القنب، لكن لديها قواعد متساهلة نسبياً بالنسبة للتدخين إذ تسمح به في العديد من المطاعم والبارات في طوكيو.