وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن المفاوضات الأولية التي جمعت كلا الناديين بدت سلبية بالنسبة إلى "المرينغي"، إذ أكدت إدارة "الشياطين الحمر" أنها لن تفرط في بوغبا، نظرا لكونه "حجر الزاوية" بمشروع المدرب أولي غونار سولسكاير.

وتابعت أن أحد مسؤولي ريال مدريد تواصل مع إدارة مانشستر وسألها عن قيمة اللاعب، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تفاصيل مالية "لأنها ليست لديها أي نية تتعلق برحيله عن إنجلترا هذا الصيف".

وأمام رفض يونايتد التفريط في متوسط الميدان الفرنسي، البالغ من العمر 26 عاما، فإنه يتبقى لمسؤولي النادي الملكي "حلا واحدا".

وذكر المصدر أن السبيل الوحيد لإتمام الصفقة هو إقناع بوغبا بتقديم طلب رحيله عن "أولد ترافورد"، ووضع مسؤولي النادي الإنجليزي أمام الأمر الواقع، مضيفا "وفي حال عدم مطالبة اللاعب بنفسه بالرحيل فسيكون من الصعب ارتدائه قميص ريال مدريد الموسم المقبل".

وكانت تقارير إنجليزية كشفت في وقت سابق أن الفرنسي بوغبا يعد هدفا حقيقيا لمدرب الريال، زين الدين زيدان، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة، في حال تمت، قد تتجاوز 100 مليون يورو.