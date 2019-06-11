وأجهض وريورز انتفاضة متأخرة من رابتورز لينتصر بعد 20 رمية ثلاثية وأداء دفاعي أفضل، ويقلص الفارق مع رابتورز إلى 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالدور النهائي.

وتلقى وريورز البطل في الموسمين الماضيين دفعة في البداية بعودة دورانت، الذي بدأ في التشكيلة الأساسية عقب غيابه لأكثر من شهر بسبب شد في عضلات ربلة الساق.

وسجل دورانت ثلاث تصويبات ثلاثية وأحرز 11 نقطة لكن بدا أنه أصيب مرة أخرى خلال الربع الثاني وعاد إلى غرفة الملابس بمساعدة ستيفن كوري وأندريه إيجغدالا والطاقم الطبي للفريق. وشوهد لاحقا وهو يغادر الملعب باستخدام عكازين.

وتقام المباراة السادسة بعد غد الخميس في أوكلاند.