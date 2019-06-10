وقال الاتحاد في بيان، مساء الاثنين، إنه "بذل جهدا كبيرا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية"، التي تقام بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

لكن "للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية".

وقال الاتحاد إن رغبة النادي الأهلي متصدر الدوري، باختتام البطولة قبل بداية كأس الأمم الأفريقية "تصطدم بالواقع"، حيث إن "الوقت لم يعد سامحا بذلك، كما أن استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية".

وأعلن الاتحاد مواعيد المباريات المتبقية من الدوري المصري، في 23 و26 و30 يوليو، حيث يختتم الموسم بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

كما أعلن جدول المباريات المتبقية من كأس مصر، وهي مباراة واحدة بدور الـ16 بين الأهلي وبيراميدز، ثم باقي الأدوار، بين 28 أغسطس و9 سبتمبر المقبلين.