وترتبط رسالة النجم المتوج مؤخرا مع ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

وقال صلاح في مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، الاثنين: "مساء الخير عليكم. أحب أن أشكر كل الناس التي وقفت خلفي العام الماضي. البطولة هذا العام على أرضنا".

كما وجّه صلاح طلبا إلى محبيه، عندما قال: "ارسلوا لي تشجيعكم من الآن"، حيث تقع عليه مسؤولية كبيرة في قيادة المنتخب خلال العرس الأفريقي المنتظر.

وأرفق صلاح الفيديو الذي يأتي في إطار دعاية لشركة اتصالات مصرية، برابط يسمح لمحبيه بتوجيه الرسائل.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد التتويجات باللقب الأفريقي بواقع 7 مرات، إلا أن صلاح لم يسبق له حمل الكأس.

وقاد لاعب روما الإيطالي السابق، منتخب مصر إلى نهائي النسخة الأخيرة من البطولة، إلا أن "الفراعنة" خسروا 1-2 أمام الكاميرون.