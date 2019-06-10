وظهر اللاعب السابق في مقطع فيديو على "تويتر"، لم يتمكن خلاله من تحريك شفتيه نهائيا، فيما وجه رسالة عن طريق نظام تقني.

وقال ريكسن: "أهلا، ستكون عندي ليلة خاصة في الثامن والعشرين (من شهر يونيو الجاري)، لأن وضعي يزداد صعوبة فإنها ستكون ليلتي الأخيرة".

وأضاف: "تعالوا واجعلوها ليلة للذكرى. أتمنى أن أراكم قريبا. فرناندو"، في إشارة إلى ظهوره في فندق بمدينة غلاسغو الاسكتلندية.

ولعب ريكسن (42 عاما) في مركز المدافع ولاعب الوسط الأيمن لعدة فرق أوروبية، حيث تنقل بين ألكمار الهولندي ورينجرز الاسكتلندي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي، فيما خاض 12 مباراة مع منتخب هولندا بين عامي 2000 و2003.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، فإن ريكسن يكابد مرضا خطيرا يعرف بـ"العصبون الحركي"، وهو اضطراب يؤدي إلى انتكاسة تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي وانتقال الإشارات العصبية.

ويخضع اللاعب السابق للعلاج في مستشفى بمنطقة لاناركشاير في اسكتلندا، وتم الإعلان عن المرض أول مرة سنة 2013 مما أجبره على الاعتزال، علما أن وزنه الحالي لا يتعدى 38 كيلوغراما.

وشارك المدافع الدولي السابق في أكثر من 250 لقاء لرينجرز خلال 6 سنوات، بين عامي 2000 و2006، وأدى تدهور صحته إلى انتهاء مساره الرياضي بسرعة.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن تذكرة حضور الليلة جرى تحديدها في 70 جنيه إسترليني، وسيجري تخصيص العائدات لمساعدة من يعانون المرض العصبي.

ومنذ مرضه، ساعد ريكسن على تنظيم عدة حملات للتبرع، وفي سنة 2016 تم إطلاق مؤسسة خيرية باسمه.