فبعدما فاز منتخب البرتغال على هولندا في النهائي بهدف وحيد أحرزه غونزالو غيديس من تمريرة رائعة من سيلفا الذي قدم مباراة كبيرة، وقف لاعبو البرتغال صفا بانتظار إعلان اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وبينما كان يتطلع رونالدو إلى حصد الجائزة، خاصة بعد الهاتريك الذي أحرزه في مباراة فريقه أمام سويسرا، أعلنت اللجنة المنظمة عن فوز سيلفا بالجائزة.

وسارع لاعبو البرتغال بتهنئة زميلهم لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وربتوا على رقبته ورأسه بمودة.

لكن رونالدو الذي كان يقف بجوار سيلفا، أظهر انزعاجا كبيرا ورمق زميله بشكل غير مريح.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات على هذا المشهد. وكتب أحد مستخدمي تويتر "لم يعد يخفيها بعد الآن"، في إشارة إلى الشعور بالغيرة.

وقد يشعر رونالدو بأنه يستحق الجائزة بعد أن صعد بفريقه إلى النهائي بثلاثية نظيفة، لكن سيلفا لعب دورا كبيرا خاصة بالمباراة النهائية.