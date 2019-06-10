وأكد الناديان أن رافينيا وقع عقدا لعامين مع بطل الدوري البرازيلي 5 مرات، واضعا حدا لمسيرة امتدت 14 عاما في القارة العجوز.

وودع مشجعو ملعب "أليانز أرينا" الشهر الماضي لاعبهم البالغ من العمر 33 عاما، بعد 8 أعوام أمضاها مع الفريق البافاري، قبل نهاية عقده في 30 يونيو الحالي.

وانضم رافينيا إلى بايرن عام 2011 قادما من جنوى الإيطالي، الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2010 و2011، بعدما كان قد أمضى 5 أعوام "البوندسليغا" مع شالكه (2005- 2010).

ولعب البرازيلي دورا بارزا في تألق بايرن على الساحتين المحلية والدولية، وخاض معه 266 مباراة في مختلف المسابقات وفاز بـ18 لقبا.