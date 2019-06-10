وتوج منتخب "برازيل أوروبا" بأول ألقاب البطولة القارية الجديدة، الأحد، بعد فوز عصيب عن نظيره الهولندي بهدف نظيف سجله غونزالو غيديش.

وقال رونالدو في تصريحات لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية عقب انتهاء المباراة: "فزت بـ3 ألقاب (الدوري والسوبر الإيطالي ودوري الأمم الأوروبية)، لم أمر بلحظة في مسيرتي لعبت خلالها بشكل سيئ. أرقامي خلال الـ16 عاما الأخيرة تتحدث عن نفسها".

ولدى سؤاله عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية لعام 2019، رد مهاجم يوفنتوس الإيطالي قائلا: "ماذا يمكنني أن أفعل أكثر مما فعلت؟ لا أعرف إن كنت أستحق الفوز بالكرة الذهبية. أنا لا أحكم على نفسي. أنتم تفعلون هذا".

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح الأوفر حظا لنيل الكرة الذهبية خلال الأشهر الأولى من الموسم الجاري، لكن خروج برشلونة الإسباني المفاجئ من دوري أبطال أوروبا وخسارته لقب الكأس المحلية، أضعفا فرص "البرغوث".

وتحدث صاحب الـ34 عاما عن إنجازات منتخب البرتغال الأخيرة، قائلا إنه "مر بلحظات رائعة منذ عام 2016 عندما توج بكأس أوروبا. لدينا مشجعون وأنا سعيد، الفوز بالألقاب مهم جدا".

وتابع: "دعم الجماهير لي ولزملائي كان لا يصدق. المشجعون ساعدونا على الفوز باللقب. أسعى أن أساعد اللاعبين الشباب وهم يريدون مساعدتي. إنه رابط رائع".

ولعب رونالدو مباراتين فقط في البطولة، سجل خلالهما 3 أهداف في قبل النهائي، قاد بها البرتغال إلى فوز كبير على سويسرا.