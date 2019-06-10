وقال فان دايك في حديثه عن رونالدو: "أفضل ترك الأمر لمن يحكم حول المواجهة، ولكنني أؤكد أننا لم نكن محظوظين، رغم ذلك فالبرتغال فازت بمجهود الكل، وليس الأمر يخص لاعبا واحدا".

وأضاف "كانت هناك معركة في وسط الميدان، كانت هناك فرص لاستغلالها لكن المعركة كانت في خط الوسط، وسنحت المساحات للفرقتين".

وعن سبب فوز البرتغال بالمباراة، قال: "منتخب البرتغال فاز لأنه هو من استغل الفرص"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وحقق المنتخب البرتغالي الفوز 1-0 على نظيره الهولندي وحسم لقب دوري الأمم الأوروبية لصالحه، وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب فالنسيا الإسباني، غونزالو غيديس.

وأقيمت المباراة على ملعب دراجاو بمدينة بورتو، حيث نجح المنتخب البرتغالي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم الأمور لصالحه.