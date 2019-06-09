وأنقذ بيكفورد ركلة من يوسيب درميتش، ليحسم فوز إنجلترا بعدما نجح الفريقان في تسجيل جميع الضربات السابقة.

وهز حارس إيفرتون الشباك من ركلة ترجيح سددها بقوة بقدمه اليسرى، ليدخل التاريخ كأول حارس يسدد ويحرز ركلة لمنتخب إنجلترا في بطولة رسمية.

ونالت إنجلترا، التي خسرت أمام هولندا بعد وقت إضافي في قبل النهائي يوم الخميس، المركز الثالث لأول مرة منذ بطولة أوروبا 1968.

وبدا أن إنجلترا خطفت الانتصار في الوقت الأصلي عندما هز البديل كالوم ويلسون الشباك في الدقيقة 84، لكن الحكم ألغى الهدف بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (فار)، بسبب وجود خطأ ضد مهاجم بورنموث.

وأرسل رحيم سترلنغ تمريرة عرضية من الناحية اليسرى حولها ديلي ألي بضربة رأس في العارضة، وجاء رد فعل ويلسون سريعا بهز الشباك لكن الإعادة أوضحت أن مهاجم بورنموث دفع مانويل أكانجي مدافع سويسرا في بداية اللعبة.

وحرمت تقنية حكم الفيديو المساعد إنجلترا من الفوز على هولندا بعد إلغاء هدف جيسي لينغارد في الدقيقة 83 بداعي التسلل.

وسدد هاري كين مهاجم إنجلترا في العارضة في بداية المباراة، بينما أهدر سترلنغ العديد من الفرص بسبب عدم دقة اللمسة الأخيرة.

وأنقذ يان سومر حارس سويسرا ضربة رأس من ألي في الوقت الإضافي، بعد تمريرة عرضية متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد، كما سدد سترلنغ في العارضة من ركلة حرة.

وتلعب البرتغال ضد هولندا في النهائي في بورتو، في وقت لاحق.