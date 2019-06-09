هدد الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة، وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية.

وأوضح أنه سيبدأ من "لجنة التظلمات في الاتحاد المصري، مرورًا بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاولمبية، وصولًا إلى فيفا و"كاس" كي يحفظ حقوق النادي في الدوري العام لموسم 2018-2019، معتبرا أن الاتحاد المحلي لم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة لدى تحديد مواعيد بعض المباريات المتبقية.

وكان مجلس إدارة الأهلي هدد في 25 مايو بعدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم.

وكانت لجنة المسابقات اعلنت جدول مباريات الجولات المتبقية للدوري، وهو ما رفضته الأندية المهددة بالهبوط، وكذلك الأهلي الذي يتنافس مع الزمالك على اللقب.