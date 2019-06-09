وانتصرت بارتي على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الـ 38 عالميا، بمجموعتين 6-1 و6-3، لتحقق لقبها الأول في فردي النساء بالبطولات الأربع الكبرى.

وخاضت كل من بارتي (23 عاما) وفوندروسوفا (19 عاما) النهائي الأول في البطولات الكبرى، ولم تتأهل أي منهما الى المربع الأخير قبل عام 2019 في رولان غاروس.

وأحرزت بارتي، لاعبة الكريكيت سابقا، والعائدة قبل 3 سنوات الى ملاعب الكرة الصفراء بعد انقطاع عامين، اللقب الثاني هذا العام، بعد تتويجها في دورة ميامي الأميركية، والخامس في مسيرتها.

وباتت بارتي أول أسترالية تتوج باللقب في بطولة فرنسا منذ 64 عاما حين نجحت مارغريت كورت صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة (24 لقبا)، في إحراز لقبها الخامس على الرمال عام 1973.

كذلك أصبحت بارتي أول استرالية تحرز لقبا كبيرا بعد سامنتا ستوسور، التي فشلت في نهائي رولان غاروس عام 2010 قبل أن تنجح في فلاشينغ ميدوز الأميركية في العام التالي (2011).

وحسمت بارتي المجموعة الأولى بسهولة في 30 دقيقة بعد أن كسرت إرسال منافستها 3 مرات، لكنها خسرت إرسالها مرة واحدة في الشوط الخامس.

وشهدت المجموعة الثانية مقاومة أكبر من جانب التشيكية التي كانت تحلم بأن تصبح أصغر لاعبة تتوج بلقب كبير منذ تتويج الروسية ماريا شارابوفا في فلاشينغ ميدوز عام 2006 بعمر التاسعة عشرة، وأحرزت ثلاثة أشواط على إرسالها دون أن تستطيع وقف تفوق الأسترالية.