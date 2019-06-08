وتغلب تييم على جوكوفيتش، المصنف الأول، 6-2 و3-6 و7-5 و5-7 و7-5، ليبلغ المباراة النهائية من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

ويلتقي تييم في النهائي مع نادال المصنف ثانيا، الذي تخطى السويسري روجر فيدرر في نصف النهائي، الجمعة.

وسيكون اللقاء بين اللاعبين، الأحد، إعادة لنهائي العام الماضي الذي انتهى بفوز نادال، الذي عزز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية باللقب الحادي عشر.

وكان تييم، المصنف الرابع، متقدما 3-1 في المجموعة الثالثة، الجمعة الماضي، عندما توقفت مباراة الدور قبل النهائي بسبب الأمطار، ثم تأجلت لليوم التالي على نحو مفاجئ.

وبعد استئناف اللعب، بدأ جوكوفيتش بقوة ورد كسر إرساله في ثالث أشواط السبت. لكن اللاعب الصربي خسر إرساله وفقد تماسكه في الشوط 12 المثير بالمجموعة الثالثة، ليسمح لتييم بأن يصبح على بعد مجموعة واحدة من النهائي.

وتعافى "جوكو" ليفوز بالمجموعة الرابعة، لكنه تأخر 4-1 في المجموعة الحاسمة، وأنقذ نقطة ليتفادى التأخر 5-1 قبل توقف اللعب مرة أخرى لمدة ساعة بسبب الأمطار.

وتعثر تييم وهو يرسل للفوز بالمباراة والنتيجة 5-3، وأضاع نقطتين للفوز باللقاء، لكنه حصل على فرصة أخرى حين أرسل جوكوفيتش والنتيجة 5-6، وأنهى المهمة بضربة أمامية ناجحة رائعة.