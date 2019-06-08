وفي أبريل 2010، قال زيدان للصحيفة الإسبانية "هازارد نجم المستقبل.. إنه لاعب جيد جدا وسيتحسن أكثر".

وتابع: "سأحضره إلى ريال مدريد وعيناي مغلقتان".

وردا على هذه الكلمات، قال هازارد للصحيفة نفسها "شكرا يا زيزو.. إنه لأمر رائع أن يتحدث شخص مثله بهذه الطريقة عني"، مضيفا "ما قاله أثر في نفسي".

وقال معلقون إن نبوءة المدرب الفرنسي كانت حقيقية وصحيحة، مشيرين إلى أن اللاعب استطاع فعلا أن يصبح واحدا من نجوم المستديرة مع فريقه تشلسي الإنجليزي.

وبعد نحو 9 سنوات نفذ زيزو وعده، وبات هازارد لاعبا في الفريق الملكي الذي يقوده النجم الفرنسي الشهير.

وأعلن ريال مدريد، مساء الجمعة، ضم هازارد إلى صفوفه قادما من تشلسي، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام الخميس المقبل.

ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازارد (28 عاما)، ولكن مصادر رياضية كبرى ومنها "سكاي سبورتس" أكدت أن القيمة بلغت نحو 100 مليون يورو.