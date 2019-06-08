وتقدم وريورز 25-17 في الربع الأول بعد أداء دفاعي قوي، لكن رابتورز قلص الفارق إلى 4 نقاط مع نهاية النصف الأول.

وتفوق رابتورز تماما في الربع الثالث على بطل الدوري في آخر موسمين، مسجلا 37 نقطة مقابل 21 فقط لصاحب الأرض، مستفيدا من تألق كواي ليونارد، الذي أنهى المباراة بإحراز 36 نقطة.

ولم ينجح قبل ذلك سوى كليفلاند كافاليرز، بقيادة ليبرون جيمس، في تحويل تأخره 3-1 في سلسلة الدور النهائي إلى انتصار باللقب، حينما فعل ذلك أمام وريورز بالذات عام 2016.

ويستضيف تورونتو، الاثنين، المباراة الخامسة في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

يشار إلى أن وريورز هيمن على بطولة "إن بي إيه" مؤخرا بالتتويج بـ3 من آخر 4 ألقاب.